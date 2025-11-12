Se programó la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

El certamen entra en una etapa decisiva: los equipos santiagueños buscarán sellar su clasificación a la próxima fase. Habrá acción desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre, con partidos clave en toda la provincia.

Hoy 23:07

Avanza la competencia en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y los equipos santiagueños se preparan para una fecha clave. Se confirmó la programación oficial de la quinta jornada de la Región Centro, que se jugará entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, con duelos decisivos en diferentes localidades.

Viernes 14 de noviembre

Unión Santiago (Sgo. del Estero) vs Talleres de Nueva Esperanza

Hora: 22:00

Cancha: Unión Santiago

Árbitro principal: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)

Asistentes: Santiago Coria (Loretana) y Mario Esteban Navarro (Loretana)

Sábado 15 de noviembre

Atoj Pozo (Loretana) vs Dos Leones (Frías)

Hora: 17:00

Cancha: Atoj Pozo

Árbitro principal: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)

Asistentes: Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)

Gramilla (El Bobadal) vs Argentino (Termas de Río Hondo)

Hora: 17:00

Cancha: Gramilla

Árbitro principal: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero)

Asistentes: Ángel David Ingratti (Santiago del Estero) y Rodrigo Emmanuel Jiménez (Santiago del Estero)

Río Dulce (Termas de Río Hondo) vs Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Río Dulce

Árbitro principal: Fernando Fabián Quiroga (Frías)

Asistentes: Luis Mateo Medina (El Bobadal) y Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)

Domingo 16 de noviembre

Defensores de Monte Quemado (Monte Quemado) vs Talleres de Quimilí

Hora: 18:00

Cancha: Defensores de Monte Quemado

Árbitro principal: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero)

Asistentes: Jesús Leonardo Sayago (Santiago del Estero) y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)

Comercio de Quimilí vs Atlético Salamanca (Monte Quemado)

Hora: 17:30

Cancha: Comercio de Quimilí

Árbitro principal: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Asistentes: Domingo Rafael Acosta (Santiago del Estero) y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)

Central Córdoba de Frías vs Vélez (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Central Córdoba de Frías

Árbitro principal: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo)

Asistentes: Matías Ezequiel Parrado (Termas de Río Hondo) y Lucas Leonardo Rodríguez (Termas de Río Hondo)

Los Verdes del Mojón (Nueva Esperanza) vs FIDA (El Bobadal)

Hora: 17:00

Cancha: Los Verdes del Mojón

Árbitro principal: Emilio José Maguna (Santiago del Estero)

Asistentes: Mauro Exequiel Gómez (Santiago del Estero) y Juan Pérez (Santiago del Estero)

Atlético Icaño (Añatuya) vs Agua y Energía (Sgo. del Estero)

Hora: 18:00

Cancha: Atlético Icaño

Árbitro principal: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistentes: Manuel Alberto Sandoval (Quimilí) y Josué David Argañaraz (Nueva Esperanza)

Central Argentino (Sgo. del Estero) vs La Ensenada (Quimilí)

Hora: 20:00

Cancha: Central Argentino

Árbitro principal: Wilson Rodrigo Luna (Frías)

Asistentes: Mariano Antonio Moreno (Frías) y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)