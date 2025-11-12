Se programó la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26

El certamen entra en una etapa decisiva: los equipos santiagueños buscarán sellar su clasificación a la próxima fase. Habrá acción desde el viernes 14 hasta el domingo 16 de noviembre, con partidos clave en toda la provincia.
Avanza la competencia en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 y los equipos santiagueños se preparan para una fecha clave. Se confirmó la programación oficial de la quinta jornada de la Región Centro, que se jugará entre el viernes 14 y el domingo 16 de noviembre, con duelos decisivos en diferentes localidades.
Unión Santiago (Sgo. del Estero) vs Talleres de Nueva Esperanza
Hora: 22:00
Cancha: Unión Santiago
Árbitro principal: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)
Asistentes: Santiago Coria (Loretana) y Mario Esteban Navarro (Loretana)
Atoj Pozo (Loretana) vs Dos Leones (Frías)
Hora: 17:00
Cancha: Atoj Pozo
Árbitro principal: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)
Asistentes: Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)
Gramilla (El Bobadal) vs Argentino (Termas de Río Hondo)
Hora: 17:00
Cancha: Gramilla
Árbitro principal: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero)
Asistentes: Ángel David Ingratti (Santiago del Estero) y Rodrigo Emmanuel Jiménez (Santiago del Estero)
Río Dulce (Termas de Río Hondo) vs Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero)
Hora: 17:00
Cancha: Río Dulce
Árbitro principal: Fernando Fabián Quiroga (Frías)
Asistentes: Luis Mateo Medina (El Bobadal) y Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)
Defensores de Monte Quemado (Monte Quemado) vs Talleres de Quimilí
Hora: 18:00
Cancha: Defensores de Monte Quemado
Árbitro principal: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero)
Asistentes: Jesús Leonardo Sayago (Santiago del Estero) y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)
Comercio de Quimilí vs Atlético Salamanca (Monte Quemado)
Hora: 17:30
Cancha: Comercio de Quimilí
Árbitro principal: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)
Asistentes: Domingo Rafael Acosta (Santiago del Estero) y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)
Central Córdoba de Frías vs Vélez (Santiago del Estero)
Hora: 17:00
Cancha: Central Córdoba de Frías
Árbitro principal: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo)
Asistentes: Matías Ezequiel Parrado (Termas de Río Hondo) y Lucas Leonardo Rodríguez (Termas de Río Hondo)
Los Verdes del Mojón (Nueva Esperanza) vs FIDA (El Bobadal)
Hora: 17:00
Cancha: Los Verdes del Mojón
Árbitro principal: Emilio José Maguna (Santiago del Estero)
Asistentes: Mauro Exequiel Gómez (Santiago del Estero) y Juan Pérez (Santiago del Estero)
Atlético Icaño (Añatuya) vs Agua y Energía (Sgo. del Estero)
Hora: 18:00
Cancha: Atlético Icaño
Árbitro principal: Jorge Carrizo (Quimilí)
Asistentes: Manuel Alberto Sandoval (Quimilí) y Josué David Argañaraz (Nueva Esperanza)
Central Argentino (Sgo. del Estero) vs La Ensenada (Quimilí)
Hora: 20:00
Cancha: Central Argentino
Árbitro principal: Wilson Rodrigo Luna (Frías)
Asistentes: Mariano Antonio Moreno (Frías) y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)