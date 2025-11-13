Yanina Latorre lanzó duras declaraciones sobre Luciana Salazar y reveló detalles de un supuesto nuevo romance

Durante una entrevista con Martín Cirio, la conductora de SQP habló sin filtros sobre la vida privada de la modelo y dejó frases que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Hoy 01:18

Una vez más, Yanina Latorre encendió la polémica con declaraciones explosivas sobre Luciana Salazar. En una charla con el influencer Martín Cirio, la conductora de SQP respondió sin tapujos a las preguntas del entrevistador y se refirió tanto a la actividad laboral de la modelo como a un presunto nuevo romance con un empresario vinculado al mundo del fútbol.

El intercambio, que comenzó con un tono de humor, tomó fuerza cuando Cirio lanzó una pregunta provocadora sobre “a qué se dedica” Salazar. Fiel a su estilo frontal, Latorre respondió con ironía y comentarios que desataron una ola de repercusiones en redes sociales, donde el fragmento de la entrevista se volvió tendencia en pocas horas.

Además, la panelista fue más allá y aseguró que Luciana Salazar estaría iniciando una relación con un representante de futbolistas, quien —según dijo— habría tenido gestos generosos con ella. “Se levantó un tipo nuevo, un representante de jugadores de fútbol. Se lo presentaron. Todavía no pasó nada y el tipo ya le pagó todo el colegio de la hija por adelantado un año”, afirmó Latorre durante la charla.

Las declaraciones no tardaron en generar revuelo en el ambiente del espectáculo, donde los dichos de Yanina suelen marcar agenda. La combinación de humor, ironía y acusaciones provocó debates entre seguidores y colegas del medio.

El video completo de la entrevista fue replicado por diversos portales y cuentas de entretenimiento, consolidando una nueva controversia en torno a las figuras de Latorre y Salazar, dos nombres que nunca pasan desapercibidos en el mundo de la farándula argentina.