La hija de Michael Jackson mostró las secuelas del consumo de drogas: “Tengo el tabique perforado”

Paris Jackson sorprendió al mostrar en un video de TikTok las consecuencias físicas de sus adicciones pasadas y aprovechó el momento para reflexionar sobre la importancia de mantenerse sobrio.

Hoy 01:58

Paris Jackson, hija del recordado Rey del Pop, volvió a generar impacto entre sus seguidores al publicar un video en TikTok donde habló abiertamente sobre las secuelas que le dejó su pasado con las drogas. Con una mezcla de humor y honestidad, la joven artista de 27 años mostró el interior de su nariz y reveló que tiene el tabique perforado como consecuencia del consumo de cocaína.

En el registro, compartido el lunes 10 de noviembre, Paris explicó que decidió hablar del tema para concientizar a sus seguidores sobre los riesgos del consumo de sustancias. “Tengo lo que se llama un tabique perforado”, contó, diferenciándolo de un tabique desviado. Entre risas, mencionó que incluso puede “escuchar silbidos” al respirar y bromeó diciendo que “un espagueti podría pasar por ahí”.

Pese al tono distendido, el video también tuvo momentos de gran sinceridad. “No consuman drogas, chicos”, advirtió Jackson con firmeza, reconociendo que aquellas sustancias “le habían arruinado la vida”. Además, celebró que ya lleva casi seis años sobria, un logro que compartió con orgullo.

No es la primera vez que Paris habla sobre sus adicciones a los opioides y al alcohol, pero esta vez su mensaje cobró especial fuerza al mostrarse sin maquillaje, relajada y genuina frente a la cámara.

Con esta publicación, la hija de Michael Jackson busca transmitir un mensaje de recuperación y prevención, combinando su estilo espontáneo con una advertencia clara: las drogas dejan huellas, y la suya decidió mostrarla para ayudar a otros.