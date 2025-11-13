Detienen al conductor de una ambulancia que transportaba más de 2 kilos de cocaína

Por el hecho también fue apresado el acompañante del conductor. El vehículo pertenece a una empresa de servicios fúnebres de Añatuya. Investigan el presunto vínculo del chofer con un conocido narco, actualmente preso.

Hoy 07:06

La Policía Federal Argentina secuestró más de dos kilogramos de cocaína durante un operativo realizado en la ciudad de Fernández, departamento Robles, a unos 45 kilómetros de la capital santiagueña. La droga fue encontrada en una ambulancia perteneciente a una empresa de servicios fúnebres de Añatuya, departamento General Taboada.

El conductor del vehículo, identificado como “Churito” Suárez, fue detenido junto a una mujer joven, cuya identidad no fue oficialmente confirmada. Ambos quedaron a disposición del Juzgado Federal N.º 1, a cargo del juez Guillermo Molinari.

Fuentes judiciales informaron que Suárez será indagado este jueves por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y será asistido por su abogado defensor, Gabriel Toloza.

La investigación, que se desarrolló durante más de seis meses, estuvo encabezada por personal de la Policía Federal bajo las directivas del juzgado mencionado. Los investigadores habrían identificado al detenido como un posible integrante de una red vinculada al tráfico de drogas en la región, con contactos en distintos barrios de Añatuya y presuntas conexiones con individuos apodados “Gancho” y “Marrano”, también relacionados a causas por narcotráfico.

Durante el procedimiento, realizado en la Ruta Nacional 34, los efectivos inspeccionaron la ambulancia y encontraron la sustancia oculta en el vehículo. En el momento del operativo, un tercer individuo habría logrado escapar, por lo que continúa la búsqueda para determinar su identidad y su relación con el hecho.

La sustancia incautada fue sometida a peritajes por especialistas en química forense, quienes confirmaron que se trataba de cocaína de alta pureza. El material quedó secuestrado como evidencia y se labraron las actas correspondientes en presencia de testigos.

Los investigadores también analizarán el teléfono celular del detenido y otros elementos secuestrados para establecer posibles vínculos con redes de distribución y otros implicados.

Según trascendió, la detención de Suárez podría estar relacionada con una estructura delictiva que operó entre 2024 y 2025, en la que figuran algunos de los mismos nombres involucrados en causas anteriores de narcotráfico en la provincia.

Por otro lado, las fuerzas federales indicaron que Añatuya continúa siendo considerada una zona estratégica para el tráfico de drogas, con ramificaciones hacia los departamentos Juan Felipe Ibarra y Moreno, donde en el pasado se detectaron actividades similares vinculadas al caso conocido como “Carbón Blanco”, una red que entre 2005 y 2012 exportó cocaína a Europa desde el norte argentino.

El procedimiento de Fernández forma parte de una serie de operativos federales orientados a desarticular estructuras de tráfico y distribución de drogas en el territorio santiagueño.