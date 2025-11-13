Cavallo apuntó contra Caputo por el dólar: “¿Quién le va a creer si no tienen divisas para intervenir?”

El exministro de Economía criticó al actual titular del Palacio de Hacienda por el esquema de bandas cambiarias y advirtió que el Gobierno debe definir un régimen monetario y financiero más claro.

Hoy 08:36

El exministro de Economía Domingo Cavallo lanzó duras críticas contra el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, por el régimen de bandas cambiarias implementado en abril y por la falta de reservas suficientes en el Banco Central (BCRA) para sostener el esquema si el dólar supera los límites establecidos.

Durante su exposición en la conferencia anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Cavallo cuestionó la credibilidad del programa cambiario del Gobierno: “¿Quién le va a creer a Caputo que va a garantizar el techo de la banda si no hay divisas para intervenir cuando el dólar se dispare?”.

Cavallo sostuvo que el Ejecutivo debe definir con claridad el sistema monetario, cambiario y financiero que regirá la economía argentina, con reglas previsibles que den señales claras al mercado. “Se necesita una reforma integral que defina cómo se va a manejar la política cambiaria, monetaria y el sistema financiero”, enfatizó.

También apuntó contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que otorga beneficios desiguales.

“A las grandes inversiones se les garantiza la libre disponibilidad de divisas, pero el resto de la economía sigue bajo restricciones. Eso implica mantener un sistema desigual y postergar la eliminación del cepo cambiario”, advirtió.

El exministro de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa insistió en que acumular reservas es una tarea impostergable para estabilizar la economía. “Por más apoyo político que tenga Milei, incluso con Donald Trump o Scott Bessent detrás, el Gobierno debe hacerlo sí o sí”, remarcó.

Cavallo compartió el panel con Nicolás Dujovne y Ricardo López Murphy, y llamó a avanzar en una estrategia económica coherente para fortalecer la confianza en el peso y sostener la estabilidad cambiaria a largo plazo.