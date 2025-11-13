Tragedia en Rosario: una joven ciclista murió tras ser atropellada por un colectivo en el barrio Belgrano

La víctima, una estudiante de medicina de 23 años, cayó al asfalto luego de que el conductor de una camioneta abriera su puerta sin advertir su paso. El colectivo no logró frenar y la arrolló.

Una joven ciclista de 23 años falleció este miércoles en el barrio Belgrano de Rosario tras ser atropellada por un colectivo de la línea 153.

Según informó La Capital, el accidente ocurrió en la intersección de Mendoza y Nicaragua, cuando la víctima, que circulaba en bicicleta hacia el centro, cayó al asfalto, luego de que el conductor de una camioneta Fiat Strada abrió la puerta de su vehículo y provocó que la ciclista pierda del control.

Tras la caída, la joven quedó en la trayectoria de las ruedas traseras del colectivo, que no logró frenar a tiempo y la arrolló.

El conductor del transporte público descendió de inmediato e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras los vecinos alertaban a la central de emergencias del SIES.

La ambulancia tardó aproximadamente veinte minutos en arribar, periodo durante el cual tanto el chofer como los presentes continuaron los intentos de reanimación, aunque fueron en vano.

Al llegar, los médicos del SIES también aplicaron maniobras de RCP, pero confirmaron el fallecimiento en el lugar. La víctima era una estudiante de medicina y única hija de sus padres.

La escena permaneció bajo resguardo policial mientras los equipos de emergencia trabajaban y el cuerpo de la joven yacía en la calle.

Los vecinos señalaron la existencia de cámaras de videovigilancia en comercios y viviendas particulares cercanas, que podrían aportar elementos clave para esclarecer las circunstancias del accidente.

Tanto el chofer del colectivo, identificado como M. R., y el conductor de la camioneta, M. C., quedaron demorados.