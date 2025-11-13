Emily Blunt revela la intensa experiencia de su primera audición: "Fue horrible, pero me cambió para siempre"

La actriz británica recordó su primera audición para My Summer of Love, una experiencia tan desconcertante como decisiva que, según cuenta, la ayudó a perder el miedo y marcaría el rumbo de toda su carrera.

Hoy 08:55

Antes de ser una de las actrices más reconocidas de Hollywood, Emily Blunt tuvo una primera audición tan incómoda como reveladora. En una entrevista con la revista Elle, la protagonista de Oppenheimer recordó cómo fue su debut en el cine con la película My Summer of Love (2004), dirigida por Paweł Pawlikowski, autor de Cold War e Ida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Blunt tenía 19 años y ninguna experiencia en audiciones cinematográficas. La prueba, relató, fue todo menos convencional: “Paweł me filmó con una cámara y, con su acento polaco, me dijo: ‘Miras por la ventana y ves a tu padre acostándose con su secretaria. Te enojas muchísimo, después te pones triste y lloras, y al final finges que todo fue una broma’. Y luego gritó: ‘¡Acción!’”.

La actriz confesó que salió convencida de haberlo hecho fatal. “Llamé a mi agente y le dije que había sido espantoso, que me sentía humillada”, recordó. Sin embargo, esa audición marcó el comienzo de su carrera, ya que Blunt terminó quedándose con el papel principal junto a Natalie Press.

Emily Blunt

“Fue como una lección acelerada sobre lo que significa actuar: estar presente, improvisar, no aferrarte al guion. Paweł me enseñó que la ambigüedad puede ser poderosa”, explicó.

Emily Blunt

Blunt definió My Summer of Love como su gran punto de inflexión, una experiencia que le dio confianza para arriesgarse creativamente: “Aprendí que podés hacer cosas que dan miedo, podés cambiar las líneas, reinventar una escena. Esa película me empujó al abismo, pero también me dio alas”.

El filme, que explora una relación entre dos jóvenes en el campo inglés, fue aclamado por la crítica y ganó el BAFTA a la mejor película británica. La interpretación de Blunt fue descrita por Variety como “magnífica” y “cargada de una misteriosa intensidad”, una señal temprana del talento que más tarde la convertiría en una de las intérpretes más versátiles de su generación.

Emily Blunt