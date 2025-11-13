Raúl Pallares, principal sospechoso por el crimen de Camila Barrera, se negó a declarar ante la fiscalía en Frías

La investigación reveló que había acordado un encuentro con la víctima y que su celular fue hallado en la casa del acusado, quien ya cuenta con antecedentes por abuso sexual.

Hoy 09:11

Durante la jornada de ayer miércoles, Raúl Pallares, quien se encuentra imputado por el delito de homicidio en perjuicio de Camila Barrera, se abstuvo de prestar declaración ante la fiscal Natalia Lorena Simoes, en el marco de la investigación por el crimen ocurrido en la ciudad de Frías.

Durante la audiencia, el MPF -con la asistencia de la defensa- informó al imputado sobre las evidencias reunidas en su contra. La investigación llevada a cabo hasta el momento permitió acreditar que la víctima, de 18 años hallada sin vida a la vera de la Ruta Nacional N° 157 y calle Catamarca, había pactado un encuentro con el acusado antes del hecho.

Asimismo, la fiscal señaló que se encuentra comprobada la causa de muerte por asfixia y estrangulamiento y la vinculación directa del imputado, ya que el teléfono celular de la víctima fue hallado oculto en el domicilio de Pallares.

Por otro lado, el acusado posee antecedentes penales por abuso sexual con acceso carnal, delito por el cual fue condenado en 2007 a nueve años y seis meses de prisión.

Mientras tanto, la fiscalía continúa realizando pericias y demás diligencias procesales con el objetivo de solicitar en los próximos días la prisión preventiva del acusado.