Cuatro estrenos se suman a la cartelera de Cine Sunstar

Hoy 09:36

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cuatro las novedades que llegan a la grilla de propuestas que además, reestrena Harry Potter y el Caliz de Fuego, para que los fanáticos del joven mago que no pudieron hacerlo en su momento, disfruten de la película en la pantalla grande.

El sobreviviente. Un hombre se une a un programa de juegos en el que los concursantes, a los que se les permite ir a cualquier parte del mundo, son perseguidos por «cazadores» empleados para matarlos. Basada en la novela de Stephen King.

Putas. Seis historias distintas muestran los bordes más oscuros y luminosos del trabajo sexual. Obsesión, abuso, violencia y amor conviven en escenas cargadas de intensidad. Cada episodio presenta un personaje único, con su nombre propio y una estética particular que potencia la narración.

Dos monjas: Exorcismos Prohibidos. Hee-jun es poseído por un espíritu maligno. La hermana Yunia decide salvar al niño con la ayuda de la hermana Michaela, que decide ayudarla a pesar del caos que les rodea. El padre Paul, psiquiatra, cree que puede curar a Hee-jun con intervención médica mientras el padre Andrea realiza exorcismos al chico.