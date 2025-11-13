La Banda: el Comité de Emergencia Municipal se activó tras la intensa precipitación

Según se informó, el evento meteorológico comprendió precipitaciones acumuladas de 50mm.

Hoy 09:42

El Comité de Emergencias Municipal encabezado por el Intendente Ing. Roger E. Nediani, se activó luego de la intensa lluvia que castigó a la ciudad de La Banda el jueves por la mañana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, el evento meteorológico comprendió precipitaciones acumuladas de 50mm.

También se dio a conocer que las bombas extractoras de agua se encuentran en funcionamiento, las mismas están ubicadas en Deán Funes, Textil, Bajo de la Emilia, Gran Malvinas, Gorrini, Alberdi, Sarmiento, Tabla Redonda y 9 de julio.

Sobre el fenómeno meteorológico y los trabajos realizados, el intendente Roger E. Nediani, explicó: “La lluvia llegó a la ciudad de La Banda con ráfagas de vientos, destaco esto porque siempre hablamos de infraestructura de desagües que tenemos en la ciudad y cuando la lluvia es intensa y cae mucho volumen en poco tiempo, lleva un tiempo de escurrimiento hasta que se prenden las bombas extractoras de agua, lo que lleva un determinado tiempo”.

“En el comité de emergencia participan los funcionarios de todas las áreas del municipio así como los empleados. Entonces cada vez que hay una tormenta o un evento meteorológico de estas características, lo que hacemos es estar atentos a lo que nos informa la Estación Meteorológica que inauguramos en el Centro de Monitoreo de Alerta Banda y vamos viendo la velocidad del viento, la probabilidad de lluvia, la probabilidad de granizo, entre otros datos”.

“Luego, una vez que cesa un poco la tormenta el comité de emergencia se activa y comienza a desarrollar el protocolo establecido para asistir a los vecinos y responder a las emergencias que se hayan generado ”, finalizó Nediani.

Se solicita a la población tomar precauciones y evitar circular por zonas anegadas. Y se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de La Banda.