Cortocircuito en un cargador de celular provocó un voraz incendio que consumió por completo una vivienda en Quimilí

Una joven madre y sus dos hijas pequeñas fueron rescatadas a tiempo de entre las llamas que destruyeron por completo su vivienda.

Hoy 10:22

Un voraz incendio registrado en la mañana de este jueves provocó la destrucción total de una vivienda ubicada sobre calle Mitre, en el barrio Luján de la ciudad de Quimilí, donde una joven madre y sus dos hijas lograron sobrevivir de milagro.

Según se informó, el siniestro comenzó en una de las habitaciones cuando, por causas que se investigan, se habría producido un cortocircuito en un cargador de teléfono celular, lo que generó el fuego que se expandió rápidamente por todo el inmueble.

La propietaria de la casa, Romina Salto, se encontraba junto a sus hijas de 5 y 3 años cuando advirtió el humo y pidió auxilio a gritos. En pocos minutos, su hermano Sergio Salto llegó hasta el lugar y, en una acción desesperada, logró poner a salvo a las niñas, aunque debió ser asistido por personal de salud debido a la inhalación de monóxido de carbono.

Las llamas consumieron muebles, ropa, colchones y electrodomésticos, dejando a la familia con pérdidas materiales totales. A pesar de los intentos por rescatar algunos objetos, el fuego se propagó con intensidad hasta ser controlado por dos dotaciones de bomberos voluntarios, que trabajaron junto a efectivos policiales y personal del Hospital Zonal de Quimilí.

Vecinos del sector señalaron que no es la primera vez que esta familia sufre un incendio en la misma propiedad, recordando un episodio similar ocurrido hace unos dos años.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión el origen del siniestro y brindar asistencia a la familia damnificada.