Se quedó completamente ciega por salvar a un perro y su historia conmueve en las redes

Lo que comenzó como un acto de amor por los animales terminó en una pesadilla marcada por la irresponsabilidad profesional.

Hoy 11:14

Lo que empezó como un gesto de bondad se transformó en una tragedia. Virginia Silva, una joven de Santa Fe conocida en TikTok como @virgiisilvaa, decidió compartir públicamente su historia: perdió la vista tras intentar rescatar a un perro y, según denunció, la causa real de su discapacidad no fue el accidente en sí, sino la negligencia médica que sufrió después.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un video que rápidamente se volvió viral, Virginia relató cómo un golpe recibido durante el rescate del animal afectó gravemente su nervio óptico. Con voz serena, recordó que “el perrito está bien”, una frase que conmovió a sus seguidores y que refleja la empatía que la llevó a actuar. Sin embargo, la secuencia de errores médicos posteriores agravó su cuadro, dejándola sin visión y con un diagnóstico irreversible.

Según su testimonio, acudió en reiteradas ocasiones a diferentes guardias médicas, pero no recibió la atención adecuada. “Fueron súper irresponsables”, aseguró, mientras detallaba que los profesionales minimizaron sus síntomas y descartaron la gravedad de su lesión ocular.

Su historia generó una ola de indignación. En los comentarios, cientos de usuarios señalaron la “incompetencia” de los servicios de urgencia y reclamaron sanciones ejemplares. Algunos incluso instaron a Virginia a iniciar acciones legales contra los centros médicos que la atendieron.

A pesar del duro golpe, Virginia logró transformar su dolor en fortaleza. En sus publicaciones más recientes, aparece sonriente, acompañada por su familia, transmitiendo un mensaje de esperanza. “Sigue adelante con una fuerza increíble”, escriben sus seguidores, que la apodaron la “Barbie Guerrera”.

Su comunidad online, que crece día a día, le ofrece contención y apoyo. Muchos usuarios expresaron su deseo de ayudar económicamente para costear tratamientos experimentales o futuras cirugías que pudieran devolverle parte de la visión. “Ojalá la ciencia avance y puedas recuperar tus ojos”, se lee en los comentarios más compartidos.

Aunque algunos internautas especulan sobre si la pérdida visual se debió exclusivamente al accidente o a una mala praxis, el mensaje de Virginia trasciende la causa médica: su historia se convirtió en un símbolo de coraje y una advertencia sobre los riesgos de la desatención sanitaria.