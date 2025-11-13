Choque entre un auto y una moto dejó dos personas heridas en pleno centro de Santiago del Estero

El accidente ocurrió en la intersección de San Martín y Entre Ríos, donde una mujer y una menor que viajaban en motocicleta resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital.

Hoy 12:27

Durante la mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en la esquina de San Martín y Entre Ríos, en pleno casco céntrico de la ciudad, donde una motocicleta colisionó con un vehículo.

En el rodado menor circulaban una mujer y una menor de edad, quienes resultaron con heridas a raíz del impacto. Según informaron fuentes policiales, la madre fue derivada al Hospital Regional, mientras que la niña fue trasladada al Cepsi para su atención médica. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de los involucrados.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera, que realizó las pericias correspondientes y ordenó el retiro de los vehículos involucrados para restablecer la circulación en la zona.