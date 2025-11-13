Elizabeth Olsen confirma que la Bruja Escarlata no regresará en Avengers: Doomsday

La actriz que interpreta a Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel volvió a negar su participación en la próxima película de los Vengadores, aunque admitió estar ansiosa por ver Vision Quest.

Hoy 12:31

Wanda Maximoff se ha convertido en uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Su última aparición fue en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), y desde entonces los fans han estado esperando su regreso. Sin embargo, Elizabeth Olsen vuelve a dejar claro que, al menos por ahora, la Bruja Escarlata no está en sus próximos planes.

Actualmente, Olsen está promocionando Eternity, una comedia romántico-fantástica del estudio A24, en la que interpreta a una mujer que debe decidir con quién pasar el resto de la eternidad en el más allá. Mientras busca consolidar una carrera más ligada al cine de autor, el personaje de Wanda sigue siendo inseparable de su imagen pública.

En una entrevista con The Playlist, la actriz respondió nuevamente a las preguntas sobre su futuro en Marvel, desmintiendo su participación en Avengers: Doomsday, película cuyo elenco fue anunciado oficialmente en mayo pasado. “Estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. Mucho. Pero no tengo respuesta para eso”, dijo Olsen al ser consultada sobre un posible regreso de su personaje.

Elizabeth Olsen

La actriz explicó que no tiene idea de cuándo o cómo podría volver Wanda Maximoff, aunque reconoce que le encantaría interpretarla otra vez: “No puedo decir nada. En serio. Estoy esperando. Quiero verla volver porque creo que lo que hicimos con ella fue genial y amo su evolución. Siempre es divertido interpretarla, pero no tengo idea de cómo ni cuándo podría suceder”.

Expectativas por Vision Quest

En 2021, Elizabeth Olsen inauguró la Fase 4 del UCM con WandaVision, una de las series más aclamadas de Marvel Studios. Su universo se expandió con el spin-off Agatha All Along, y se completará con Vision Quest, centrada en el personaje de Paul Bettany.

Aunque muchos seguidores esperan ver a Wanda reaparecer junto a Visión, Olsen descartó de momento su participación en la serie. “No sabía nada al respecto hasta que Paul y yo nos vimos la semana pasada. Está muy orgulloso de lo que están haciendo. Parece una trilogía perfecta entre Agatha All Along, Vision Quest y lo que hicimos con WandaVision. Estoy emocionada por verla”, señaló.

Con estas declaraciones, Elizabeth Olsen reafirma su deseo de seguir vinculada emocionalmente al personaje, pero sin planes inmediatos de volver a usar la capa roja de la Bruja Escarlata en el futuro cercano del UCM.