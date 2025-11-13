Luis Ger representará a la Argentina en la Federación Iberoamericana de Ombudsman

El defensor del Pueblo de Santiago del Estero fue designado como referente nacional en la organización que nuclea a defensores de derechos ciudadanos de América Latina y Europa.

El defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Luis Ger, fue elegido como representante de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en representación de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

El funcionario santiagueño comenzará a desempeñar su nuevo rol en el mes de marzo, cuando se realice el primer encuentro internacional que tendrá lugar en nuestro país.

En diálogo con Noticiero 7 de Santiago del Estero, Ger expresó su satisfacción por la designación: “El día viernes se definieron las autoridades y me nominaron para ser referente de ADPRA en la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Es muy importante y para nosotros es un honor, porque desde Santiago del Estero tener un representante internacional eleva mucho la defensa del pueblo de nuestra provincia”.

La FIO está integrada por representantes desde México hasta el Cono Sur, además de España, Portugal y Andorra, y aborda las principales problemáticas vinculadas a la defensa de los derechos ciudadanos.

“La federación trabaja todos los temas que afectan a nuestros pueblos, especialmente el avasallamiento de los derechos de los ciudadanos. En muchos países de Latinoamérica se repiten las problemáticas, como la violencia de género, la situación de los pueblos originarios o la falta de atención hacia los sectores de menores recursos”, explicó Ger.

El defensor destacó además la importancia de poder intercambiar experiencias con otros países y fortalecer la gestión local: “Nos permite volcar nuestra experiencia a nivel internacional y tomar de la FIO las experiencias de los otros defensores del pueblo para actuar en consecuencia”.

Finalmente, adelantó que el primer encuentro se desarrollará en marzo en territorio argentino, y contará con la participación de referentes de toda la región.