Alumnos de Trabajo Social presentaron su informe final de prácticas en el municipio bandeño

Durante la jornada, desarrollada en la Casa del Bicentenario, se presentó el trabajo realizado a lo largo del año por más de treinta estudiantes.

Hoy 13:10

El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani, participó de la presentación del informe final de los alumnos de la carrera de Trabajo Social del Instituto San Martín de Porres, quienes realizaron sus prácticas profesionalizantes en diferentes áreas de la Municipalidad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada, desarrollada en la Casa del Bicentenario, se presentó el trabajo realizado a lo largo del año por más de treinta estudiantes, que formaron parte de las direcciones de Discapacidad, Desarrollo Social, Género, Niñez, Adolescencia y Familia, y Prevención de Adicciones.

Al respecto, Matías Nediani expresó: “A principios de año firmamos un convenio con el Instituto San Martín de Porres para que los alumnos puedan sumarse a trabajar junto a nuestros equipos técnicos y conocer de cerca el rol del trabajador social en un municipio. Estamos muy contentos porque este intercambio les permitió capacitarse, aprender y aportar a la comunidad”.

Asimismo, destacó la importancia de estas experiencias formativas: “Estas áreas municipales fueron creadas en 2022, en la gestión del intendente Roger Nediani, con el objetivo de fortalecer el abordaje integral de las problemáticas sociales en nuestra ciudad. Seguiremos generando vínculos con instituciones educativas para formar profesionales comprometidos con el desarrollo social y comunitario”.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda refuerza las acciones conjuntas con los institutos de formación superior, promoviendo la educación práctica, la inclusión profesional y el fortalecimiento del trabajo social en beneficio de la comunidad.