Alpine borró el polémico posteo que enfureció a los fans de Franco Colapinto

La escudería eliminó de sus redes una publicación que fue tomada como una falta de respeto hacia el piloto argentino y busca dejar atrás la controversia.

Hoy 14:42

La relación entre Alpine y los seguidores de Franco Colapinto vivió horas de tensión tras un grave error comunicacional del equipo francés. Luego de la ola de críticas por un posteo considerado una burla hacia el argentino, la escudería decidió eliminar la publicación y dar por cerrado un episodio que se volvió viral en cuestión de horas.

Todo comenzó después del Gran Premio de Brasil, cuando Alpine compartió una imagen en la que se veía el auto de Colapinto con una gran inscripción de “0 puntos”, y debajo el de Pierre Gasly con el texto “2 puntos”. Aunque la intención original era mostrar el balance de puntos obtenidos por el equipo en las últimas carreras, el mensaje fue interpretado como una comparación directa entre ambos pilotos.

El detalle que pasó inadvertido fue una diminuta aclaración en el margen izquierdo de la imagen: “puntos anotados en” junto a una serie de banderas que representaban los Grandes Premios donde no habían sumado. Sin embargo, el diseño —con el “0” de Colapinto en tipografía gigante y el “2” de Gasly resaltado— terminó generando el efecto contrario. Para los fanáticos, fue un mensaje desafortunado y hasta una falta de respeto hacia el joven pilarense.

Las reacciones no tardaron en llegar. Miles de usuarios criticaron la publicación y volvieron a poner en debate el supuesto favoritismo de Alpine hacia Gasly, el malestar por las largas paradas en boxes sufridas por Colapinto y el incidente en Países Bajos, donde el francés lo habría perjudicado cuando el argentino estaba en posición de sumar puntos. “Un tiro en el pie”, coincidieron varios seguidores en X (ex Twitter).

Finalmente, Alpine borró el posteo sin hacer comentarios oficiales, lo que fue interpretado como una admisión de error. La escudería busca ahora calmar los ánimos y reafirmar su confianza en Colapinto, una de las piezas centrales del proyecto rumbo a 2026, año en el que la marca planea relanzarse con un nuevo motor y estructura deportiva.