La Escuela Técnica Nº 3 "Ing. Santiago Maradona" presentará su Muestra Anual 2025

Con el lema “Manos que crean, mentes que innovan”, el encuentro celebrará la creatividad y el compromiso de estudiantes y docentes a pocos días del Día de la Educación Técnica.

Hoy 14:45

La Escuela Técnica N° 3 “Ing. Santiago Maradona” realizará este viernes su tradicional Muestra Anual de la Educación Técnica 2025, un evento que reunirá a toda la comunidad educativa para exponer los trabajos y proyectos desarrollados durante el año.

La jornada, organizada bajo el lema “Manos que crean, mentes que innovan”, busca destacar la importancia de la formación técnica en el desarrollo productivo y social, en el marco de la conmemoración del Día de la Educación Técnica, que se celebra el próximo 15 de noviembre.

El cronograma de actividades comenzará a las 8:00 con el izamiento de banderas, seguido por las palabras del director, profesor Gustavo Paz, quien dará oficialmente inaugurada la muestra. Desde las 8:30, los visitantes podrán recorrer los stands en el patio de talleres y galerías, donde los alumnos exhibirán sus proyectos, maquetas y experiencias educativas.

Entre las propuestas académicas, se destaca la charla del ingeniero Francisco Gorostiaga, titulada “Obra Pública”, que tendrá lugar a las 8:30 en el Salón de Actos. Más tarde, a las 10:30, una estudiante de 6° año de la especialidad Química brindará el conversatorio “Bitácora a Holanda. Ana Frank”, compartiendo una experiencia formativa de intercambio.

El cierre de la jornada incluirá la presentación y entrega de premios a los alumnos elegidos como imagen institucional del ciclo 2026, programada para las 11:00, mientras que el acto de clausura oficial se realizará a las 12:00.

Con esta iniciativa, la Escuela Técnica N° 3 reafirma su compromiso con la educación pública y la innovación, impulsando espacios donde los jóvenes puedan mostrar su talento, su creatividad y su proyección hacia el futuro.