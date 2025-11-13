Carla Conte destrozó a Mariano Iúdica en medio del drama de Marcelo Tinelli

La morocha fulminó a Mariano Iúdica al hablar de la situación de Marcelo Tinelli y reavivó una antigua interna cuando compartieron programa en Este es el show.

Hoy 16:02

El fuerte posteo de Juanita Tinelli en las redes destapando la interna dentro de la familia de Marcelo Tinelli abrió lugar a que muchos famosos que conocen y compartieron trabajo con el conductor dieran su opinión sobre el escándalo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Hay ex compañeros que salieron a hablar y vos te enojaste con Iúdica", le marcó el cronista. A lo que Carla Conte fue categórica con su ex compañero en la primera versión del programa Este es el show: "No me interesa opinar, no tengo nada para decir, porque aparte ya he dicho. Lo he dicho hace más de diez años y no hay nada que no se sepa. No es nada nuevo".

"Iúdica los trató de ‘alcahuetes’ a vos y a Listorti", le advirtió el periodista. A lo que Conte lo fulminó sin vueltas: "Me chu.. un huevo lo que diga, me importa tres carajos literal, me importa cero. Gracias al cielo fue poco tiempo (el tiempo que compartieron programa)", cerró dejando en claro que no tiene el mejor recuerdo de Mariano.