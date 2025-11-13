Lanús con la mente en la Copa se mide ante Atlético Tucumán que busca la clasificación

El Granate quiere sellar su clasificación a las copas y el Decano busca meterse en los playoffs tras asegurar la permanencia.

Hoy 06:33

Este viernes desde las 20.00 en La Fortaleza, Lanús y Atlético Tucumán se enfrentarán en un duelo con condimentos fuertes por la última fecha del Torneo Betano Clausura 2025. Ya clasificado a la próxima fase, el equipo bonaerense buscará cerrar el semestre con un triunfo que le permita asegurarse un lugar en las copas internacionales 2026, mientras que el Decano viaja con la ilusión de meterse en los playoffs luego de haber cumplido el objetivo de la permanencia.

El Granate vivió un semestre soñado, aunque con un cierre algo irregular. Tras la derrota ante Banfield en el clásico del Sur, los dirigidos por Ricardo Zielinski no pudieron volver a ganar: empataron con un San Martín de San Juan urgido por el descenso y mostraron algunos altibajos en el rendimiento. Sin embargo, Lanús mantiene la mira en su gran cita del año: la final de la Copa Sudamericana, que jugará ante Atlético Mineiro el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Un triunfo ante el Decano también podría garantizarles su presencia en ese mismo certamen continental la próxima temporada.

En tanto, Atlético Tucumán llega con el ánimo en alza. El conjunto de Hugo Colace logró un triunfo clave ante Godoy Cruz por 2-1 en el estadio José Fierro, resultado que significó salvarse del descenso y extender su estadía en la Primera División. Ahora, con los nervios más relajados, intentará dar el golpe en Buenos Aires y soñar con avanzar de ronda, aunque depende también de otros resultados. Tras el último partido, Leandro Díaz dejó una frase picante que resonó en Tucumán: “Cuando vayan a buscar jugadores, que tengan ganas de venir”.