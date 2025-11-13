Ingresar
En vivo: Lanús con la mente en la Copa se mide ante Atlético Tucumán que busca la clasificación

El Granate quiere sellar su clasificación a las copas y el Decano busca meterse en los playoffs tras asegurar la permanencia.

Hoy 21:35
Lanús Atlético Tucumán

Este viernes desde las 20.00 en La Fortaleza, Lanús y Atlético Tucumán se enfrentarán en un duelo con condimentos fuertes por la última fecha del Torneo Betano Clausura 2025. Ya clasificado a la próxima fase, el equipo bonaerense buscará cerrar el semestre con un triunfo que le permita asegurarse un lugar en las copas internacionales 2026, mientras que el Decano viaja con la ilusión de meterse en los playoffs luego de haber cumplido el objetivo de la permanencia.

