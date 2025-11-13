Ingresar
Con goles de Messi y Lautaro, Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola

El seleccionado nacional se impuso por 2-0 en Luanda con tantos de La Pulga y el Toro.

Hoy 15:22
La Selección Argentina cerró el año con una victoria por 2-0 ante Angola en Luanda, en el último amistoso previo al Mundial 2026. En un partido discreto disputado en el Estadio 11 de Novembro, el equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar solidez y eficacia.

El marcador se abrió con un gol de Lautaro Martínez, tras una asistencia de Lionel Messi. Minutos más tarde, La Pulga estiró la ventaja luego de una gran combinación que inició el propio Lautaro. Con ese intercambio, los campeones del mundo resolvieron un duelo que sirvió como cierre de la gira.

El encuentro también dejó los debuts de Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli, todos bajo la atenta mirada del cuerpo técnico.

Tras el triunfo, los futbolistas quedaron liberados y no seguirán entrenándose en España, dando por finalizada la actividad del 2025 rumbo a la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

