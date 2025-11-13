Con la presencia de Messi, la Selección Argentina cierra el año ante Angola en Luanda

El equipo de Lionel Scaloni jugará hoy su último amistoso de 2025 en África, en el marco del 50° aniversario de la independencia angoleña. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 10:35

La Selección Argentina enfrentará este viernes desde las 13:00 (hora argentina) a Angola en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, en el amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.

Será el último compromiso del año para la Albiceleste, que se prepara para la Finalissima ante España en marzo de 2026 y acompañará los festejos por el 50° aniversario de la independencia del país africano.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a este duelo tras una doble victoria en su gira por Estados Unidos: 1-0 frente a Venezuela y 6-0 ante Puerto Rico. En esta ocasión, el entrenador afrontará el compromiso con varias bajas importantes, ya que Emiliano Martínez no fue convocado para darle rodaje a otros arqueros, Enzo Fernández sigue con una molestia en la rodilla y Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone no podrán jugar por no haber recibido la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito obligatorio para ingresar a Angola.

Entre las novedades de la lista se destacan los jóvenes Joaquín Panichelli, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y el regreso de Valentín Barco, mientras que Scaloni decidió no convocar a jugadores del fútbol argentino debido a que este fin de semana se definen los playoffs y clasificaciones a copas internacionales. Además, la Albiceleste estrenará su nueva camiseta mundialista, presentada oficialmente hace pocos días.

Antes del viaje, el plantel se entrenó en Elche, España, y realizó una práctica abierta en el estadio Manuel Martínez Valero, donde más de 20.000 fanáticos alentaron al equipo. Al finalizar, Lionel Messi recibió una camiseta del club local con su clásico número 10 de manos del empresario Cristian Bragarnik.

Por su parte, Angola atraviesa un presente irregular. El conjunto de Patrice Beaumelle no logró clasificar al Mundial 2026, quedando cuarto en el Grupo D detrás de Cabo Verde (23) y Camerún (19), y buscará cerrar el año con una actuación histórica ante el campeón del mundo.

Probable formación de Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Posible once de Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.