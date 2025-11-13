En vivo: con la presencia de Messi, la Selección Argentina cierra el año ante Angola en Luanda

El equipo de Lionel Scaloni jugará hoy su último amistoso de 2025 en África, en el marco del 50° aniversario de la independencia angoleña. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
La Selección Argentina enfrentará este viernes desde las 13:00 (hora argentina) a Angola en el Estadio 11 de Noviembre de Luanda, en el amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro será transmitido por Canal 7 de Santiago del Estero.
