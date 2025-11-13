Ingresar
Argentina cayó ante México en los penales y quedó eliminado del Mundial Sub-17

Tras empatar 2-2 durante los 90 minutos, el seleccionado argentino perdió por 5-4 en la definición desde los doce pasos y no pudo acceder a los octavos de final.

Hoy 14:22

La Selección Argentina Sub 17 quedó eliminada del Mundial en los 16vos de final tras caer por penales frente a México, en un partido vibrante que tuvo emociones hasta el final. 

El equipo dirigido por Diego Placente comenzó en ventaja con un gol tempranero de Ramiro Tulián, pero los mexicanos revirtieron el marcador con un doblete de Luis Gamboa. Cuando parecía que el resultado estaba sellado, una mala salida del arquero Santiago López derivó en el empate de Fernando Closter, lo que llevó la definición a los doce pasos.

En la tanda de penales, el protagonista inesperado fue el propio López, quien primero le contuvo el remate inicial a Gastón Bouhier y luego convirtió su disparo para sentenciar la clasificación mexicana. Con ese aporte decisivo, los aztecas avanzaron a la siguiente instancia.

México enfrentará en octavos de final a Portugal, selección que llega con envión tras eliminar a Bélgica. Para Argentina, la derrota marcó un cierre abrupto de su participación en un torneo donde había mostrado buenos momentos pero no logró sostener la ventaja en un cruce directo.

TEMAS Selección Argentina Femenina de Fútbol Mundial Sub-17

