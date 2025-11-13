Argentina y México chocan por un boleto a los octavos del Mundial Sub-17

La Albiceleste buscará seguir firme en su sueño de conquistar por primera vez el título ante un rival que clasificó por la ventana.

Hoy 06:33

La Selección Argentina Sub-17 se medirá este viernes desde las 11.45 ante México, en la Cancha 3 del predio Aspire Zone de Doha, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar 2025. El conjunto dirigido por Diego Placente llega con puntaje ideal y grandes sensaciones futbolísticas, mientras que el Tri logró avanzar como el peor tercero de la fase de grupos. El ganador de este cruce se enfrentará en octavos al vencedor de Portugal-Bélgica.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El combinado nacional firmó una fase de grupos impecable, consolidando un estilo ofensivo y un juego colectivo que lo colocan entre los máximos candidatos al título. Argentina superó 3-2 a Bélgica, en un partidazo ante un rival que partía como favorito, luego venció 1-0 a Túnez en un duelo cerrado, y cerró con una goleada 7-0 sobre Fiyi, mostrando todo su poder de ataque. El equipo de Placente busca seguir haciendo historia en un certamen donde nunca alcanzó la final.

En tanto, México llega con más dudas que certezas. Los dirigidos por Carlos Cariño no lograron desplegar un rendimiento convincente: apenas vencieron 1-0 a Costa de Marfil, pero cayeron 2-1 frente a Corea del Sur y 3-1 contra Suiza. Sin embargo, los resultados le permitieron avanzar entre los mejores terceros y mantener viva la ilusión. El duelo ante Argentina reaviva una rivalidad juvenil creciente, alimentada por los recientes cruces en distintas categorías, incluido el Mundial Sub 20, donde Placente eliminó al Tri hace un mes.

Probable formación de Argentina: José Castelau; Misael Zalazar, Mateo Martínez, Matías Satas, Simón Escobar; Alejandro Tello, Gastón Bouhier; Jerónimo Gómez Mattar, Can Armando Güner; Thomás De Martis y Felipe Esquivel. DT: Diego Placente.

Posible once de México: Santiago López; Adrián Villa, Félix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera; José Humberto Mancilla López, Óscar Pineda, Íñigo Cibrián, Gael Ortega; Lucca Vuoso y Máximo Reyes. DT: Carlos Cariño.