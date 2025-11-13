Allanamientos en el barrio Santa Rosa de Lima: detienen a dos sospechosos y recuperan una motocicleta robada

El importante procedimiento permitió encontrar y recuperar una motocicleta sustraída semanas atrás y detener a dos personas acusadas del ilícito.
Efectivos de la Sección Robo y Hurto de la Comisaría Comunitaria N° 59, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 17, llevaron a cabo un importante procedimiento que permitió recuperar una motocicleta sustraída semanas atrás y detener a dos personas acusadas del ilícito.
La investigación se había iniciado tras la denuncia presentada el pasado 23 de octubre por una vecina del barrio Bosco III, quien informó que su motocicleta había sido robada mientras permanecía estacionada frente a un domicilio particular.
A partir del trabajo de inteligencia policial y el análisis de la información reunida, los uniformados se trasladaron al barrio Santa Rosa de Lima, donde realizaron allanamientos bajo directivas judiciales. Durante el operativo, lograron recuperar todas las piezas de la motocicleta denunciada —que se encontraba completamente desarmada— y aprehender a dos individuos señalados como presuntos autores del robo.
Tanto los elementos incautados como los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar su grado de participación en el hecho.