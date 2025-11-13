Unión Santiago y Talleres de Nueva Esperanza abren la quinta fecha del TRFA 2025/26

En el Barrio Chino comenzará la acción para los equipos santiagueños. Se juega desde las 22.

Este viernes comienza a jugarse la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 para los equipos santiagueños con el duelo entre Unión Santiago vs. Talleres de Nueva Esperanza lo que podría marcar el rumbo de la clasificación.

Viernes 14 de noviembre

Unión Santiago (Sgo. del Estero) vs Talleres de Nueva Esperanza

Hora: 22:00

Cancha: Unión Santiago

Árbitro principal: Marcos Gabriel Ledesma (Loretana)

Asistentes: Santiago Coria (Loretana) y Mario Esteban Navarro (Loretana)

Sábado 15 de noviembre

Atoj Pozo (Loretana) vs Dos Leones (Frías)

Hora: 17:00

Cancha: Atoj Pozo

Árbitro principal: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)

Asistentes: Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)

Gramilla (El Bobadal) vs Argentino (Termas de Río Hondo)

Hora: 17:00

Cancha: Gramilla

Árbitro principal: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero)

Asistentes: Ángel David Ingratti (Santiago del Estero) y Rodrigo Emmanuel Jiménez (Santiago del Estero)

Río Dulce (Termas de Río Hondo) vs Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Río Dulce

Árbitro principal: Fernando Fabián Quiroga (Frías)

Asistentes: Luis Mateo Medina (El Bobadal) y Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)

Domingo 16 de noviembre

Defensores de Monte Quemado (Monte Quemado) vs Talleres de Quimilí

Hora: 18:00

Cancha: Defensores de Monte Quemado

Árbitro principal: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero)

Asistentes: Jesús Leonardo Sayago (Santiago del Estero) y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)

Comercio de Quimilí vs Atlético Salamanca (Monte Quemado)

Hora: 17:30

Cancha: Comercio de Quimilí

Árbitro principal: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Asistentes: Domingo Rafael Acosta (Santiago del Estero) y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)

Central Córdoba de Frías vs Vélez (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Central Córdoba de Frías

Árbitro principal: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo)

Asistentes: Matías Ezequiel Parrado (Termas de Río Hondo) y Lucas Leonardo Rodríguez (Termas de Río Hondo)

Los Verdes del Mojón (Nueva Esperanza) vs FIDA (El Bobadal)

Hora: 17:00

Cancha: Los Verdes del Mojón

Árbitro principal: Emilio José Maguna (Santiago del Estero)

Asistentes: Mauro Exequiel Gómez (Santiago del Estero) y Juan Pérez (Santiago del Estero)

Atlético Icaño (Añatuya) vs Agua y Energía (Sgo. del Estero)

Hora: 18:00

Cancha: Atlético Icaño

Árbitro principal: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistentes: Manuel Alberto Sandoval (Quimilí) y Josué David Argañaraz (Nueva Esperanza)

Central Argentino (Sgo. del Estero) vs La Ensenada (Quimilí)

Hora: 20:00

Cancha: Central Argentino

Árbitro principal: Wilson Rodrigo Luna (Frías)

Asistentes: Mariano Antonio Moreno (Frías) y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)