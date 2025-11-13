Unión Santiago venció a Talleres de Nueva Esperanza y se aseguró la clasificación

En el Barrio Chino el Trico se impuso por 1 a 0 en el marco de la quinta fecha del TRFA 2025/26.

14/11/2025

Unión Santiago logró un triunfo clave y cargado de emoción al vencer 1-0 a Talleres de Nueva Esperanza, resultado que le dio la clasificación a la Segunda Ronda de la Etapa Clasificatoria de la Región Centro. El equipo de Mariano Vergara dominó gran parte del juego, lo buscó por todas las vías y encontró el desahogo recién en el cierre con un cabezazo de Kevin Pacheco, que desató el festejo en el barrio Chino.

El partido tuvo una intensidad altísima desde el arranque. El Tricolor monopolizó la pelota, pero le costó muchísimo generar profundidad ante un rival ordenado y duro en la marca. Apenas un par de remates de larga distancia, de Jeremías Valoy y Matías Díaz Cantoni, lograron inquietar al arquero Andrés Navarro. El primer tiempo fue una sucesión de intentos e insinuaciones, sin situaciones claras de gol.

En el complemento, Unión ajustó líneas, se hizo más corto y buscó acelerar con los cambios, aunque el cerrojo defensivo de Talleres siguió complicando cada avance. La paciencia fue clave hasta que, a los 35 minutos, llegó la jugada que cambió todo: Facundo Pérez metió un centro perfecto desde la derecha y Pacheco apareció con un frentazo letal para poner el 1-0. Festejo, desahogo y sensación de clasificación consumada.

Desde allí, el partido se abrió y el local incluso pudo ampliar la diferencia de contraataque, mientras la visita adelantaba líneas sin demasiadas ideas. El pitazo final confirmó una victoria trabajada y muy valiosa, que deja al Tricolor en lo más alto del grupo. En la última fecha, recibirá a Los Verdes de El Mojón para cerrar la fase con tranquilidad.

Viernes 14 de noviembre

Unión Santiago 1-0 Talleres de Nueva Esperanza

Sábado 15 de noviembre

Atoj Pozo (Loretana) vs Dos Leones (Frías)

Hora: 17:00

Cancha: Atoj Pozo

Árbitro principal: Luis Fernando Ortiz (Santiago del Estero)

Asistentes: Daniel Esteban Juárez (Santiago del Estero) y Maximiliano Gerez (Santiago del Estero)

Gramilla (El Bobadal) vs Argentino (Termas de Río Hondo)

Hora: 17:00

Cancha: Gramilla

Árbitro principal: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero)

Asistentes: Ángel David Ingratti (Santiago del Estero) y Rodrigo Emmanuel Jiménez (Santiago del Estero)

Río Dulce (Termas de Río Hondo) vs Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Río Dulce

Árbitro principal: Fernando Fabián Quiroga (Frías)

Asistentes: Luis Mateo Medina (El Bobadal) y Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal)

Domingo 16 de noviembre

Defensores de Monte Quemado (Monte Quemado) vs Talleres de Quimilí

Hora: 18:00

Cancha: Defensores de Monte Quemado

Árbitro principal: Guillermo Alberto Infante (Santiago del Estero)

Asistentes: Jesús Leonardo Sayago (Santiago del Estero) y Florencia Rocío Jaimez Villoni (Santiago del Estero)

Comercio de Quimilí vs Atlético Salamanca (Monte Quemado)

Hora: 17:30

Cancha: Comercio de Quimilí

Árbitro principal: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero)

Asistentes: Domingo Rafael Acosta (Santiago del Estero) y Mario Andrés Marcos (Santiago del Estero)

Central Córdoba de Frías vs Vélez (Santiago del Estero)

Hora: 17:00

Cancha: Central Córdoba de Frías

Árbitro principal: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo)

Asistentes: Matías Ezequiel Parrado (Termas de Río Hondo) y Lucas Leonardo Rodríguez (Termas de Río Hondo)

Los Verdes del Mojón (Nueva Esperanza) vs FIDA (El Bobadal)

Hora: 17:00

Cancha: Los Verdes del Mojón

Árbitro principal: Emilio José Maguna (Santiago del Estero)

Asistentes: Mauro Exequiel Gómez (Santiago del Estero) y Juan Pérez (Santiago del Estero)

Atlético Icaño (Añatuya) vs Agua y Energía (Sgo. del Estero)

Hora: 18:00

Cancha: Atlético Icaño

Árbitro principal: Jorge Carrizo (Quimilí)

Asistentes: Manuel Alberto Sandoval (Quimilí) y Josué David Argañaraz (Nueva Esperanza)

Central Argentino (Sgo. del Estero) vs La Ensenada (Quimilí)

Hora: 20:00

Cancha: Central Argentino

Árbitro principal: Wilson Rodrigo Luna (Frías)

Asistentes: Mariano Antonio Moreno (Frías) y Renzo Maximiliano Padilla (Frías)