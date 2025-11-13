James Van Der Beek subasta objetos de Dawson’s Creek para pagar su tratamiento contra el cáncer

El actor de “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek, anunció una subasta benéfica con objetos originales de la serie para costear su tratamiento contra el cáncer colorrectal.

Hoy 17:25

James Van Der Beek, recordado por su papel protagónico en la exitosa serie Dawson’s Creek, pondrá a la venta varios artículos emblemáticos de la ficción televisiva con el fin de recaudar fondos para su tratamiento médico. El actor reveló en 2024 que padece cáncer de colon en etapa 3, y desde entonces ha mantenido una comunicación abierta sobre su estado de salud.

Subasta de objetos icónicos de Dawson’s Creek

Según informó la revista People, Van Der Beek se asoció con la compañía de subastas Propstore para realizar el evento entre el 5 y el 7 de diciembre de 2025. La colección incluye vestuario, objetos de utilería y piezas de escenografía originales de la serie emitida entre 1998 y 2003.

Entre los artículos más esperados por los fanáticos figura el collar que Dawson le regala a Joey (Katie Holmes) en el episodio del baile de graduación, cuyo valor estimado oscila entre 26.400 y 52.800 dólares. También se ofrecerá la camisa que el personaje usó en el episodio piloto, con un precio que podría alcanzar los 4.000 dólares.

“El tiempo me mostró que este es el momento de dejar ir algunas cosas. Estuve guardando estos tesoros durante años y ahora pueden tener un propósito mucho más importante”, expresó Van Der Beek al anunciar la iniciativa.

El estado de salud de James Van Der Beek

En septiembre de 2025, el actor reapareció públicamente en un video transmitido durante el evento de reencuentro del elenco de Dawson’s Creek, celebrado en el Teatro Richard Rogers de Nueva York. Su ausencia física en el escenario generó preocupación entre los fans debido a su visible deterioro físico.

“Llevo meses esperando esta noche con ansias. No puedo creer que no esté allí para abrazar a mis compañeros y verlos en persona”, comentó con emoción en el mensaje grabado. En esa ocasión, su papel fue representado simbólicamente por el actor Lin-Manuel Miranda, quien participó en homenaje a Van Der Beek.

Poco antes del evento, el protagonista de Dawson’s Creek había compartido en sus redes sociales que se encontraba “destrozado” por no poder asistir debido a dos virus estomacales que agravaron su estado de salud.

James Van Der Beek y su lucha contra el cáncer

El actor de 48 años anunció en noviembre de 2024 que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3, una enfermedad que decidió enfrentar públicamente para concientizar a sus seguidores. Desde entonces, ha recibido el apoyo incondicional de sus compañeros de elenco y de miles de fans alrededor del mundo.

“Es una verdadera lección de humildad ver cuánto amor recibí de ustedes. Gracias por acompañarme en este camino”, expresó recientemente en un mensaje de agradecimiento.