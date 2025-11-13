¿Por qué los gatos aman meterse en cajas? La ciencia explica este curioso comportamiento

Los gatos sienten una atracción irresistible por las cajas de cartón. Investigadores explican a qué se debe.

Hoy 18:03

Si alguna vez conviviste con un gato, probablemente ya lo notaste: no importa cuántos juguetes tenga, siempre preferirá una caja. Pero ¿por qué los gatos aman meterse en cajas? La ciencia tiene una respuesta que combina biología, comportamiento animal e instinto felino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El instinto de caza: una de las razones por las que los gatos adoran las cajas

De acuerdo con Mikel Delgado, investigador de la Universidad de Purdue (Estados Unidos) y especialista en comportamiento felino, las cajas despiertan el instinto natural de caza de los gatos, incluso en aquellos que viven en ambientes domésticos.

En diálogo con la revista Popular Science, Delgado explicó que cuando los gatos intentan atrapar aves o insectos, buscan lugares donde puedan ocultarse y observar sin ser vistos.

“El hecho de que un gato viva dentro de una casa no significa que pierda sus instintos. Las cajas les ofrecen paredes que los protegen y una parte superior abierta desde la cual pueden abalanzarse sobre su presa, aunque sea un muñeco de peluche”, señaló el experto.

Por lo tanto, meterse en una caja no solo es un juego: también es una forma de mantener activas sus habilidades de caza y exploración.

Las cajas les ofrecen seguridad y reducen el estrés

Además de su función como escondite estratégico, las cajas brindan a los gatos una sensación de seguridad y bienestar. Estos animales, aunque sean cazadores, también pueden sentirse vulnerables frente a otros depredadores, como aves de rapiña. Por eso, buscan refugios cubiertos donde se sientan protegidos.

Delgado explicó que los felinos tienen una “atracción natural hacia zonas cubiertas y escondidas”, una conducta que se observa desde muy temprana edad.

Un vínculo que comienza en la infancia

La profesora Danielle Gunn-Moore, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), sostiene que la relación entre los gatos y las cajas se origina en los primeros días de vida. Las madres suelen elegir espacios cerrados y tranquilos para dar a luz, lo que marca el primer contacto de los gatitos con lugares contenidos y seguros.

“Su primera experiencia será un espacio cerrado y protegido”, explicó Gunn-Moore. Además, varios estudios demostraron que las hormonas del estrés, como el cortisol, disminuyen en gatos recién rescatados cuando tienen acceso a una caja.

En resumen: cajas, refugio y diversión para tu gato

Las cajas no solo entretienen a los gatos, sino que también cumplen una función clave en su bienestar físico y emocional. Les permiten sentirse seguros, reducir el estrés y mantener activo su instinto cazador.

Así que, la próxima vez que veas a tu gato meterse en una caja de cartón, ya sabés: no es solo un capricho, sino una conducta profundamente natural y beneficiosa.