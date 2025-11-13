Le quitan el registro a un tucumano que se grabó manejando a 170 km/h con su hijo sin cinturón de seguridad

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) revocó la licencia de conducir de un hombre de Tucumán que publicó en redes sociales videos manejando a más de 170 km/h con su hijo menor sin cinturón de seguridad.

Hoy 18:14

Un vecino de Bella Vista, Tucumán, se grabó conduciendo un auto a altísima velocidad junto a su hijo pequeño y lo publicó en redes sociales con la frase: “¿Qué opinan? Vean hasta el final”. El video generó repudio inmediato y llevó a que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) actuara de oficio, solicitando la suspensión de su licencia de conducir.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video del conductor a 170 km/h junto a su hijo

En las imágenes, el hombre aparece manejando un Honda mientras el velocímetro marca entre 160 y 172 kilómetros por hora. A su lado, el niño viaja sin cinturón de seguridad, riendo mientras el conductor le dice en tono de broma: “Vas a llegar tarde al colegio, vas a llegar tarde al colegio”.

El menor responde entusiasmado: “¡(El auto) está nuevísimo!”, mientras el vehículo supera a autos y motos al ritmo de música brasileña.

El hecho habría ocurrido en una de las rutas que rodean Bella Vista, ciudad ubicada a unos 30 kilómetros al sur de San Miguel de Tucumán, aunque no se precisó cuál de ellas fue escenario del video.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial suspendió su licencia

Tras la viralización de los videos, la ANSV emitió un comunicado confirmando que logró identificar al conductor. El organismo detalló: “La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a un hombre de Bella Vista, Tucumán, que publicó videos donde circula a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y se filma viajando con su hijo menor sin ningún tipo de protección. Tras recibir varias denuncias, solicitamos a la jurisdicción correspondiente la suspensión de su licencia”.

Además, la autoridad nacional informó que el hombre será citado a realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas para determinar si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.

Otro video muestra al conductor en moto a más de 100 km/h

El caso se agravó al conocerse un tercer video del mismo hombre, donde aparece conduciendo una motocicleta a más de 100 km/h en plena avenida, también sin las medidas de seguridad necesarias. Las imágenes fueron registradas de día, en una zona urbana con peatones caminando a pocos metros de la calzada.

Conducción peligrosa: un problema creciente en las redes sociales

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial reiteraron su preocupación por la tendencia de algunos conductores a filmar maniobras temerarias para obtener notoriedad en redes sociales, poniendo en riesgo sus vidas y las de terceros.

El organismo recordó que conducir a altas velocidades y sin cinturón constituye una infracción gravísima, penada por la Ley Nacional de Tránsito, y reafirmó su compromiso de sancionar con rigor este tipo de conductas.