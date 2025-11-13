Franco Colapinto sorprendió en la sede de Alpine y agradeció personalmente a los trabajadores tras su accidente en Brasil

El piloto compartió un gran momento con los integrantes de la sede de Alpine en Enstone.

Hoy 19:17

Después de un fin de semana complejo en el Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto visitó de manera inesperada la sede de Alpine en Enstone para reconocer el trabajo del equipo que reparó su auto luego del fuerte accidente sufrido durante la competencia. El gesto del piloto argentino quedó registrado en las redes sociales de la escudería y generó una gran repercusión entre los seguidores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El fin de semana en Interlagos dejó sensaciones contrapuestas para Colapinto: mientras celebraba su confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, un choque durante la carrera condicionó su desempeño. Pese a ello, los mecánicos trabajaron contrarreloj para poner nuevamente su monoplaza en pista.

En ese contexto, el joven argentino decidió viajar a la fábrica para agradecer de manera directa a los empleados de la escudería. “Mientras el trabajo continúa hacia finales de este año y 2026, Franco se tomó un tiempo para saludar y agradecer a todos por su arduo trabajo”, publicó Alpine junto a una imagen donde se lo ve dialogando con los trabajadores.

El gesto fue celebrado por los fanáticos, que destacaron su humildad y liderazgo. “Siempre humilde y agradecido”, “Un líder positivo con todas las letras” y “Qué emoción y qué humildad”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron la publicación. Otros usuarios recordaron el polémico posteo que la escudería había difundido —y luego borrado— tras el accidente.

La agenda de Colapinto: cuándo vuelve a correr en la Fórmula 1

Tras su paso por Brasil y con la continuidad asegurada en Alpine, Colapinto ya piensa en su próxima presentación: el Gran Premio de Las Vegas.

Estos son los horarios para la Argentina:

Jueves 20 de noviembre

• Prácticas Libres 1: 21.30 a 22.30



Viernes 21 de noviembre

• Prácticas Libres 2: 1.00 a 2.00

• Prácticas Libres 3: 21.30 a 22.30





Sábado 22 de noviembre

• Clasificación: 1.00 a 2.00





Domingo 23 de noviembre

• Carrera: 1.00