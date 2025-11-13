La intendente Fuentes recibió en el salón de acuerdos a directivos de la Casa de la Cultura Árabe

El municipio viene desarrollando múltiples actividades artísticas y culturales.

Hoy 20:19

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a representantes de la Casa de la Cultura Árabe de Santiago del Estero, con quienes el municipio viene desarrollando múltiples actividades artísticas y culturales.

Participaron del encuentro la directora de la academia de danzas, Yesmin Llebeili y el presidente de la juventud, Yusef Llebeili. También estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Diego Brunet y el subsecretario de Desarrollo, Mauro Kalinski.

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de trabajar articuladamente para impulsar iniciativas culturales que fomenten el respeto y la unión de los pueblos santiagueño y árabe.