River blindó a Santiago Lencina con una cláusula récord

Tras una negociación extensa y varias ausencias llamativas en partidos clave, el juvenil chaqueño firmó su nuevo contrato y volvió a meterse en la consideración para el duelo contra Vélez.

Hoy 21:59

River cerró una de las renovaciones más esperadas del semestre: Santiago Lencina extendió su contrato hasta diciembre de 2029 y fue blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, una cifra que lo ubica en la línea de las grandes joyas del club. La firma se concretó este jueves por la tarde tras una negociación más larga de lo habitual, que incluso lo dejó afuera del banco en duelos decisivos ante Independiente Rivadavia y Boca.

El chaqueño de 20 años era uno de los juveniles más valorados por Marcelo Gallardo durante el segundo semestre del 2025. Tuvo minutos en Copa Libertadores y fue titular en siete partidos del Clausura, mostrando personalidad en un River que no encontró regularidad. Su repentina ausencia en las últimas convocatorias encendió las alarmas y dejó entrever que la demora en la renovación era el motivo principal.

Con el acuerdo ya sellado, en el club confían en que Lencina volverá al banco al menos en el trascendental encuentro del domingo frente a Vélez. La intención del jugador y de la dirigencia siempre fue la misma, pero el llamado formal para firmar el nuevo vínculo se demoró más de lo previsto y eso explicó el cortocircuito en su participación.

Lencina debutó el 4 de agosto de 2024, en el empate 0 a 0 ante Unión, cuando Marcelo Escudero tomó interinamente el mando tras la salida de Martín Demichelis. Ese año no sumó más minutos, pero en 2025 se consolidó como una alternativa real. Acumula 21 partidos y tres goles, dos de ellos ante Instituto y otro frente a San Martín de San Juan.

Uno por uno, todos los jugadores de River con cláusula de 100 millones de euros