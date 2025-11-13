Una comerciante viajó y le vaciaron el negocio: estafas, deudas y una denuncia explosiva

La empleada de un Pago Fácil de Las Termas habría realizado estafado a clientes tramitando préstamos a nombre de terceros sin autorización.

Una vecina del barrio Herrera El Alto de Las Termas de Río Hondo denunció una presunta defraudación millonaria y múltiples maniobras irregulares cometidas mientras se encontraba fuera del país, dentro de su local Pago Fácil ubicado en calle 12 de Octubre Nº149.

La damnificada, Georgina Figueroa Barajas, de 58 años, radicó la denuncia penal en la Comisaría Comunitaria Nº50, señalando que el pasado 2 de julio viajó a su país de origen por cuestiones familiares y dejó a cargo del comercio a L.E.B.

Según su relato, el 18 de septiembre recibió un correo electrónico de la empresa Pago Fácil informándole que su terminal había sido inhabilitada por falta de pago. Al consultar a la mujer que administraba el local, esta afirmó no conocer los motivos. Sin embargo, al comunicarse con su representante comercial, Figueroa Barajas se enteró de que acumulaba una deuda que superaba el millón de pesos, monto que continuaba incrementándose.

La comerciante regresó al país el 24 de octubre y debió abonar $7.500.000 para reactivar la terminal. Además, denunció que la empleada habría realizado estafas a clientes, tramitando préstamos a nombre de terceros sin autorización. Indicó también que la acusada entregó un motovehículo como supuesto resarcimiento.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscal Dra. Pérez Vicens, quien dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones de la Departamental 6 para avanzar con las medidas correspondientes y determinar eventuales responsabilidades penales.