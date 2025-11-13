La Libertad Avanza destacó el acuerdo comercial que Argentina alcanzó con Estados Unidos

Funcionarios, diputados y referentes libertarios se expresaron en redes sociales tras el entendimiento que anunció la Casa Blanca con el Gobierno argentino.

13/11/2025

La Casa Blanca informó este jueves que alcanzó un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina y así se formalizó el entendimiento que se venía negociando en los últimos meses. En ese sentido, los principales funcionarios del Poder Ejecutivo como dirigentes de La Libertad Avanza destacaron la medida a través de las redes sociales.

El acuerdo contempla un acceso mutuo a mercados para productos clave. Por el lado de Argentina, se espera que haya beneficios para las principales exportaciones en territorio estadounidense, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res, entre otros productos.

Asimismo, uno de los ejes principales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles. Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

El propio Milei replicó un posteo de Quirno tras el anuncio y apuntó: “TENEMOS ACUERDO CON EEUU. VLLC!“.



Una de las primeras en pronunciarse al respecto, es la flamante jefa de bloque en el Senado de la Nación, que asumirá su banca el próximo 10 de diciembre, Patricia Bullrich. “Lo que estamos logrando en materia de cooperación, comercio y libertad es INCREÍBLE. Argentina será ENORME”, escribió la actual ministra de Seguridad que también destacó el trabajo del canciller Pablo Quirno, quien estuvo reunido con Marco Rubio antes de la rúbrica del entendimiento.

Justamente, en sus redes sociales, el ex secretario de Finanzas publicó: "Es un privilegio y un honor anunciar que Argentina y los Estados Unidos han logrado hoy un Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión. El Acuerdo crea las condiciones para aumentar las inversiones de EEUU en Argentina e incluye reducción de tarifas para industrias claves aumentando el comercio bilateral entre ambos países".

Y agregó: “Un especial reconocimiento a nuestros equipos de Cancillería, Ministerio de Economía y Ministerio de Desregulación que trabajaron constructiva y arduamente para lograr este objetivo durante meses y un agradecimiento al Presidente por su constante apoyo y convicción para llegar a este Acuerdo y a nuestra contraparte en Estados Unidos lideradas por Jamieson Greer y equipo”.

A este comunicado, el que se sumó con un reposteo fue el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Minutos después, citó: “Un alianza cada vez más estratégica e importante”.

Sumado a esto, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también se refirió al tema y escribió: “Amplio acuerdo comercial con los Estados Unidos: menos aranceles, más mercado, más libertad. Dios bendiga a la República Argentina”.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue breve en su mensaje, pero destacó tanto al presidente como al ministro de Relaciones Exteriores: “Argentina vuelve al mundo con fuerza. Gigante lo de Javier Milei y Pablo Quirno”.

El armador bonaerense libertario, Sebastián Pareja, también se refirió al tema: “Hacer a la Argentina grande otra vez es insertarnos en los mercados internacionales, con socios que confían en el rumbo que está tomando nuestro país. Con @JMilei, Argentina vuelve con fuerza y decisión al mundo libre, para aportar el conocimiento argentino y la calidad de nuestros productos”.