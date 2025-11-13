Autoridades de la ciudad de Pinto destacan obras del Gobierno en el sur provincial

Se está concretando las obras de reparación de puentes y alcantarillas.

13/11/2025

Autoridades municipales valoraron el inicio de las obras de reparación integral de puentes y alcantarillas en la ruta provincial N°13, en el tramo comprendido entre Sumampa y Paso de Oscares, una zona compartida por los departamentos Quebrachos y Mitre.

Es un proyecto que contempla la intervención estructural y de seguridad en diversos puentes y alcantarillas para garantizar la fluidez del tránsito y seguridad vial, así como mejorar la conectividad entre esa zona, Pinto, Villa Unión, parajes rurales y centros productivos.

“Es una buena noticia para toda nuestra región porque marca el inicio de una obra que una vez concluida en todo el tramo de alcantarillas afectadas que abarca hasta la zona del canal de Las Abras va permitir transitar con más fluidez y seguridad”, indicaron desde la Municipalidad de Pinto.

Vale destacar que, son de gran importancia las obras que el Gobierno de la provincia tiene previstas para esta zona, entre ellas el enripiado del camino que conecta la ruta N° 13 con los parajes La Promesa (Aguirre), Lote 24 (Mitre) y Nueva Lema (Salaviana), donde se encuentran las escuelas N° 564, N° 462 y N° 1014 con sus respectivos jardines de infantes y un colegio secundario.