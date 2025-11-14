Los custodios del vicegobernador de Salta atraparon a dos sospechosos de un robo tras una persecución

El episodio ocurrió cerca del mediodía del jueves, cuando los agentes divisaron a dos individuos que arrojaban un bulto a un canal y escaparon.

Hoy 01:09

Cerca del mediodía de este jueves, los custodios del vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, observaron una situación sospechosa en el barrio Don Emilio, cuando un auto blanco que estaba en la zona comenzó a hacer maniobras poco habituales. Según se supo luego, estuvieron vinculados a un robo horas antes.

Los custodios advirtieron por el comportamiento de los ocupantes, quienes habrían arrojado un objeto hacia un canal cercano, y se dispusieron a seguir al vehículo mientras daban aviso a las fuerzas policiales. Tras una persecución, lograron reducir a dos individuos, a pesar de que en algún momento se mencionó la participación de dos personas más.

La secuencia empezó cerca de las 13 horas, cuando los agentes a bordo de la camioneta oficial comenzaron a seguir a los sospechosos que se trasladaban en un Fiat Siena desde el barrio Santa Lucía hasta la intersección de Alejandro Gallardo y Avenida Juventud, donde finalmente lograron interceptarlos. Todo ocurrió cuando el vehículo de los sujetos colisionó con un auto estacionado, lo que facilitó la interceptación y detención de los dos ocupantes.

De inmediato, personal policial acordonó la zona para iniciar los peritajes correspondientes y reunir testimonios que permitan reconstruir el recorrido previo y comprobar la participación de los aprehendidos en el robo.

Aparentemente, los detenidos habrían estado vinculados con el robo a una persona a la que le llevaron una computadora portátil, dinero en efectivo y un maletín, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Tribuno.

Según la primera reconstrucción de los hechos detallada por el mismo portal, se trataría del objeto arrojado durante la fuga en la zona de Santa Lucía. La Fiscalía tomó intervención de inmediato. A su vez, trascendió que los detenidos tienen 28 y 25 años.