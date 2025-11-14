Vendedores ambulantes tucumanos denunciaron el robo de su mercadería tras ser retenidos en una vivienda del barrio La Católica

Los comerciantes fueron engañados con una falsa compra y llevados a una vivienda abandonada, donde siete delincuentes los redujeron, los amenazaron con armas y les sustrajeron un valioso cargamento antes de huir.

Hoy 07:06

Dos vendedores ambulantes oriundos de Tucumán denunciaron haber sido amenazados y retenidos de manera ilegal durante un asalto ocurrido este jueves en el barrio La Católica. Según informaron, fueron despojados de un cargamento valuado en una suma millonaria.

De acuerdo con la denuncia radicada en la Comisaría Sexta, Mario Soria (29) y su empleado, Matías (36), habían llegado a la capital santiagueña alrededor de las 9 de la mañana para instalar su puesto de venta ambulante frente a un supermercado ubicado en inmediaciones de calle Independencia y Dorrego. Allí comercializaban somiers, sillones, placares y diversos electrodomésticos, trasladados en una camioneta Mercedes Benz Trafic.

Soria relató que cerca de las 11.30 un hombre que circulaba en motocicleta consultó precios por un combo de productos. Tras acordar la operación, intercambiaron números telefónicos y quedaron en concretar la entrega más tarde, una vez que el supuesto comprador enviara la ubicación.

Pasadas las 14, el vendedor recibió la dirección indicada: una vivienda situada sobre calle Vélez Sarsfield, entre pasaje Alvear y Segundo Araujo. Al llegar al lugar junto a su empleado, fueron recibidos por el motociclista y otra persona encapuchada, quienes les pidieron descender del vehículo para entregar el pago. Según la denuncia, al ingresar a una habitación de la vivienda fueron sorprendidos por otros cinco sujetos que los amenazaron con armas blancas y posteriormente con un arma de fuego.

Las víctimas indicaron que permanecieron retenidas durante varios minutos, mientras los agresores les exigían silencio y se apoderaban de sus pertenencias. Finalizado el episodio, los asaltantes se retiraron del lugar en motocicletas.

Los vendedores denunciaron el robo de teléfonos celulares, $700.000 en efectivo, dos somiers, cinco batidoras, cinco picadoras multifunción, cinco afeitadoras y parte de la ropa y el calzado que llevaban en el vehículo. Al retirarse, encontraron la camioneta con las llaves colocadas.

Más tarde, ya liberados, ambos se presentaron en la dependencia policial para radicar la denuncia. Cerca de las 19.30, efectivos de la zona interceptaron en calle Monteagudo a dos personas que trasladaban un sillón presuntamente perteneciente al cargamento robado. Al advertir la presencia policial, los sospechosos abandonaron el objeto y se dieron a la fuga.

Por disposición de la Fiscalía, el elemento recuperado fue secuestrado. La Policía continúa realizando averiguaciones para identificar y detener a los autores del hecho.