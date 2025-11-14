Desarticulan dos puntos de venta de drogas en el Bº General Paz y detienen a un hombre de 37 años

Personal policial concretó dos allanamientos en la zona norte de Santiago, donde secuestraron más de medio kilo de cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Hoy 07:28

Un operativo policial llevado a cabo por la Dirección General de Drogas Peligrosas en la mañana del jueves permitió desarticular dos puntos de venta de drogas en el barrio General Paz, de la ciudad Capital, tras tareas investigativas que se desarrollaron en forma sigilosa durante los últimos días.

Los allanamientos se concretaron en dos inmuebles. Durante el registro de las viviendas, los efectivos incautaron 29 envoltorios de cocaína fraccionada y un bloque compacto para su posterior distribución, totalizando más de 500 gramos de la misma sustancia.

Asimismo, se procedió al secuestro de una balanza digital de precisión, utilizada para el pesaje del estupefaciente; más de $500.000 en efectivo; seis teléfonos celulares de distintas gamas y una motocicleta Yamaha YBR 125, que habría sido empleada para el reparto de la droga.

En el lugar fue detenido un hombre de 37 años, quien quedó alojado en sede policial y vinculado a la causa por infracción a la Ley 23.737.