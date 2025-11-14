Secuestran marihuana y motopartes durante un allanamiento por amenazas

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría Comunitaria N.º 11, junto a efectivos de la División Prevención Zona Sur, en el barrio Ejército Argentino.

Hoy 07:54

Un operativo que inicialmente se desarrollaba por una causa de amenazas terminó con el secuestro de más de 400 gramos de marihuana y diversas motopartes.

En la mañana de ayer, jueves, personal de la Comisaría Comunitaria Nº 11, junto a efectivos de la División Prevención Zona Sur, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Ejército Argentino. La medida tenía como objetivo encontrar un arma de fuego vinculada a la investigación, aunque la misma no fue hallada durante la inspección.

No obstante, mientras se revisaban los distintos ambientes del inmueble, los efectivos encontraron una bolsa de nylon que contenía marihuana con un peso superior a los 400 gramos, además de otro envoltorio con la misma sustancia.

Asimismo, en el lugar se constató la presencia de una importante cantidad de motopartes y neumáticos de automóviles. Tras la consulta con la autoridad judicial interviniente, se dispuso el secuestro preventivo de todos los elementos hallados.