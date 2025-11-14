Apasionado primer tráiler de la remake de "Cumbres borrascosas" con Margot Robbie y Jacob Elordi

La nueva versión de Emerlald Fennell recupera la esencia más salvaje y carnal de la célebre novela de Emily Brontë, con Margot Robbie y Jacob Elordi interpretando a Cathy y Heathcliff.

Hoy 07:57

La más reciente adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, presentó su primer tráiler completo. La película, basada en la novela clásica de Emily Brontë, está encabezada por Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes interpretan a Cathy y Heathcliff, protagonistas de una de las historias de amor más conflictivas de la literatura.

El adelanto destaca una puesta en escena cargada de simbolismo visual y elementos acordes al estilo provocador de Fennell. El tráiler muestra la intensidad emocional entre los personajes principales, así como secuencias de fuerte carga estética, incluida una escena en la que ambos interactúan con una pared de terciopelo rosa, utilizada como metáfora visual dentro del relato.

La trama sigue la relación entre Cathy y Heathcliff, marcada por una pasión intensa y autodestructiva. El tráiler repasa su vínculo desde la infancia en los páramos de Yorkshire hasta los conflictos que surgen con la desaparición de Heathcliff y el posterior matrimonio de Cathy con Edgar Linton, interpretado por Shazad Latif.

El avance también recupera diálogos presentes en la obra original que reflejan la tensión emocional de sus protagonistas. Estas líneas resaltan el tono trágico del filme y la naturaleza tormentosa de la historia.

En el apartado visual, la producción mantiene elementos característicos del trabajo previo de Fennell, quien ha explorado temáticas relacionadas con deseo, poder y moralidad en títulos como Una joven prometedora y Saltburn. En declaraciones recientes, la directora describió esta versión como una reinterpretación “primal y sexual” del texto de Brontë.

El tráiler incorpora además un nuevo tema musical de Charli XCX, en colaboración con John Cale, titulado House. La artista británica ya había participado en el primer adelanto con la canción Everything Is Romantic. El nuevo tema acompaña escenas ambientadas en los páramos y bajo la lluvia, reforzando la atmósfera melancólica del filme.

La película tiene previsto su estreno en cines el 13 de febrero de 2026, coincidiendo con la víspera del Día de San Valentín. Con Robbie y Elordi como protagonistas y la dirección de Fennell, la nueva adaptación busca ofrecer una mirada contemporánea a uno de los relatos románticos más emblemáticos de la literatura inglesa.