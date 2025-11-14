Asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero

La lista oficialista obtuvo el 74% de los votos, en una elección que alcanzó un nivel de participación cercano al 90%, lo que fue valorado como un fuerte respaldo institucional.

Hoy 09:31

El Colegio de Bioquímicos de Santiago del Estero puso en funciones a sus nuevas autoridades para el período 2025-2027, tras un proceso electoral que registró una participación récord entre los profesionales matriculados. La conducción quedó encabezada por el Dr. Guillermo Giambroni, quien asumió como presidente de la entidad.

La lista oficialista obtuvo el 74% de los votos, en una elección que alcanzó un nivel de participación cercano al 90%, lo que fue valorado como un fuerte respaldo institucional.

Durante el acto, Giambroni destacó el compromiso asumido por la nueva Comisión Directiva y la importancia del recambio generacional dentro del Colegio.

“Es un orgullo asumir esta responsabilidad junto al resto de la Comisión Directiva luego de una elección con una participación récord (…) un respaldo contundente que asumimos con humildad y con la firme responsabilidad de honrar la confianza depositada”, señaló.

Asimismo, subrayó la incorporación de jóvenes profesionales al espacio de conducción, acompañados por colegas con trayectoria en la gestión institucional.

“Nos proponemos fortalecer el vínculo con los profesionales de toda la provincia, acercando el Colegio a cada localidad con presencia, diálogo y participación activa, llevando a cabo una gestión transparente y solidaria”, afirmó.

Giambroni remarcó además el rol esencial de la bioquímica en el sistema sanitario, tanto en el diagnóstico como en el control de enfermedades y el seguimiento de tratamientos.

“Reafirmamos nuestro compromiso con una práctica profesional responsable, ética y comprometida con el bienestar de la sociedad”, expresó.

Entre los ejes de trabajo planteados para la nueva gestión, mencionó la defensa de aranceles justos, el fortalecimiento del reconocimiento profesional y el impulso permanente a la capacitación.

“Nos proponemos continuar fortaleciendo el reconocimiento económico y profesional de nuestra labor, e impulsando la actualización continua para brindar un servicio de excelencia”, sostuvo.

Finalmente, convocó a los bioquímicos de toda la provincia a sumarse activamente a la vida institucional.

“Estamos comprometidos con un Colegio activo, cercano y en crecimiento, al servicio de todos los bioquímicos y de la comunidad”, concluyó.