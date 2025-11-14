Allanaron un corralón y detuvieron a sus dueños por presuntas estafas en Añatuya

La Policía ejecutó órdenes judiciales en el local y la vivienda de dos hermanos acusados de vender un mismo terreno a distintas personas y de amenazar a los denunciantes.

Hoy 09:55

En las primeras horas de este viernes, efectivos de la Comisaría 41º, junto a personal de Criminalística, realizaron allanamientos en un corralón de materiales y en la vivienda de su propietario, ubicados en Añatuya. Los operativos fueron ordenados por la Justicia en el marco de una causa por presuntas estafas reiteradas, extorsión y amenazas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento culminó con la detención del dueño del comercio, identificado como Alonso, y de su hermana, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.

De acuerdo con fuentes policiales, la investigación se inició tras denuncias que los vinculan con la supuesta venta de un mismo terreno a dos personas distintas. Además, se los investiga por la adquisición de la carga de un camión de papas que no habría sido abonada. Las víctimas, según consta en la causa, también habrían recibido amenazas y actos de extorsión.

Durante los allanamientos se secuestró documentación de interés para la investigación, que continuará con la toma de declaraciones y el análisis del material incautado.