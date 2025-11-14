Femicidio de Cecilia Strzyzowski: a horas del veredicto, Emerenciano Sena insistió en su inocencia

El abogado Ricardo Osuna afirmó que "no hay ninguna prueba" contra el líder piquetero por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

A horas del veredicto del jurado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el líder piquetero Emerenciano Sena insistió en su inocencia.

Este viernes los 12 integrantes del jurado popular dará veredicto de culpabilidad o inocencia para los siete acusados y luego, en los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas.

La fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables, mientras que los abogados del clan Sena pidieron su absolución.

Antes de pasar al debate, la jueza les preguntó a los acusados si querían expresar unas últimas palabras. César Sena respondió que no tenía nada para decir. Emerenciano Sena afirmó: “Soy inocente, su señoría”.

Marcela Acuña sostuvo que es inocente y aseguró que jamás dañaría a otra persona, que la imputación se basa en una mentira y que, aun si quedara condenada, se compromete a seguir luchando por quienes no tienen trabajo ni un plato de comida, además de reclamar la intervención del Poder Judicial chaqueño por “el desastre que hicieron con esta causa”. También afirmó que las detenciones fueron ilegales y que los hechos delictivos están en el Poder Ejecutivo. Griselda Reinoso declaró que no se hace responsable de lo que se le acusa y se proclamó inocente. José Gustavo Obregón, por su parte, dijo que nunca quiso lastimar a nadie y que solo acompañó a César “como siempre”.

Más temprano, el abogado del dirigente piquetero Emerenciano Sena afirmó que su cliente “se irá caminando”. Sostuvo que “no hay ninguna prueba” que lo ubique en el crimen y aseguró que “acá hay más política que prueba”. También agregó que Sena “nunca se enteró de que se casó su hijo”.