Dejó el auto estacionado en la calle, dos días después se dio cuenta de que le robaron una millonaria suma de dinero

El damnificado fue a buscar el dinero, que recordó haberlo dejado adentro del rodado, pero al abrir el mismo y revisar le faltaba la millonaria cifra y un pendrive.

Hoy 10:52

La Comisaría Comunitaria Nº 57 de Villa Balnearia intervino en un hecho de hurto denunciado por Dante Gabriel Díaz, de 28 años, vecino del barrio, quien manifestó haber sido víctima del robo de una importante suma de dinero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El denunciante informó que el día 12 de noviembre, cerca de las 23:30, dejó estacionado su automóvil frente a su domicilio, ubicado en calle Las Rosas y Muña Muño, sin medidas de seguridad. Ya en la mañana de este viernes, alrededor de las 9, recordó que en el interior del rodado había dejado dos millones de pesos en efectivo.

Al dirigirse a revisar el vehículo, constató que personas desconocidas habían sustraído la totalidad del dinero y también un pendrive de color negro.

Te recomendamos: Estafa millonaria a una jubilada de Añatuya: la engañaron con un supuesto descuento en servicios públicos

El hecho fue caratulado como Hurto, con autores a establecer.

Intervino la Fiscal Dra. Pérez Vicens, quien dispuso que se continúen las actuaciones de rigor, aguardándose nuevas directivas en el marco de la investigación.