Se le hizo la noche a “Solcito”: lo aprehendieron por robo, amenazas y otros delitos

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Táctica Motorizada – División Prevención de la Departamental 6, quienes lograron interceptarlo y reducirlo en la vía pública.

Hoy 11:24

Un hombre identificado como Cristian Ariel Gallardo, conocido como “Solcito”, fue aprehendido luego de una denuncia radicada por Silvia Susana Díaz, vecina de la ciudad, quien manifestó haber sido víctima de amenazas por parte del sujeto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Unidad Táctica Motorizada – División Prevención de la Departamental 6, quienes lograron interceptarlo y reducirlo en la vía pública, para posteriormente trasladarlo a la dependencia policial.

Según consta en la denuncia de Díaz, el individuo la habría intimidado y hostigado, situación que motivó la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad. Tras la aprehensión, Gallardo fue puesto a disposición del fiscal interviniente Emanuel Sabater, que ordenó se labren las actuaciones de rigor.

Te recomendamos: Dejó el auto estacionado en la calle, dos días después se dio cuenta de que le robaron una millonaria suma de dinero

Vinculado a otro robo en un comercio

Fuentes policiales confirmaron que “Solcito” también estaría relacionado con un robo ocurrido el 12 de noviembre en un local comercial ubicado en Avellaneda y Rivadavia, propiedad de Gabriel Sastre, quien radicó la denuncia correspondiente en Comisaría Comunitaria 50.

En ese hecho, autores desconocidos violentaron el acceso al comercio y sustrajeron elementos de bazar, herramientas y otros artículos, quedando Gallardo bajo investigación por su presunta participación.

La causa por amenazas denunciada por Silvia Susana Díaz y la investigación por el robo al comercio se encuentran ahora en manos de la Fiscalía, que evaluará la situación judicial del detenido.