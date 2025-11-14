Dibu Martínez le respondió a Gattuso: “En Europa no saben lo que es Sudamérica”

Luego de que el DT de Italia se queje por la cantidad de cupos que Conmebol recibe para el Mundial, el arquero argentino señaló la diferencia en dificultades que se viven en el fútbol de América en comparación con el Viejo Continente.

Hoy 11:44

La polémica quedó instalada en el mundo del fútbol. Luego de que Gennaro Gattuso, actual entrenador de Italia, cuestionara la cantidad de cupos mundialistas que recibe la Conmebol, apareció una voz fuerte desde Argentina: Emiliano Martínez salió al cruce y defendió con firmeza el nivel y la exigencia del fútbol sudamericano.

En diálogo con DSports, el arquero de la Selección Argentina fue tajante: “Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas… No saben lo que es Sudamérica”, disparó el Dibu, dejando claro que las condiciones entre ambos continentes son incomparables.

“No saben lo que es Sudamérica”

Martínez profundizó en las diferencias que, según él, Europa desconoce. Habló de canchas con otras condiciones, de viajes interminables entre países y de la presión que se vive en cada estadio durante las Eliminatorias.

“Existen otras complejidades que en Europa no ven”, remarcó, defendiendo la dureza del certamen más competitivo de selecciones en el mundo.

Gattuso había cuestionado los cupos de Conmebol rumbo al Mundial

La chispa se encendió cuando Gattuso criticó el reparto de plazas para el Mundial 2026, que otorgará seis clasificaciones directas y un repechaje para Sudamérica.

“No es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y que el séptimo juegue el repechaje, mientras que acá los grupos son tan cerrados”, apuntó el italiano, quien incluso dijo sentir “tristeza” al ver a tantos equipos sudamericanos en la Copa del Mundo.

Italia, lejos de sus mejores tiempos

Las declaraciones del exmediocampista no pasaron inadvertidas, especialmente teniendo en cuenta el presente de la Azzurra, cuyas Eliminatorias recientes estuvieron lejos de la historia del tetracampeón del mundo.

Tras consagrarse en 2006, Italia quedó eliminada en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y directamente no clasificó a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Hoy, el equipo de Gattuso se ubica segundo en el Grupo I, detrás de Noruega, y necesita ganar por nueve goles en la última fecha para poder asegurar su boleto directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con el cruce entre dos figuras de peso, la discusión sobre la competitividad entre continentes vuelve a quedar bajo la lupa, y Dibu Martínez, fiel a su estilo, dejó claro de qué lado está dispuesto a dar batalla.