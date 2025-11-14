Adorni: “El acuerdo con EE.UU. confirma que vamos por el camino adecuado”

El jefe de Gabinete sostuvo que el entendimiento con Washington impulsa la llegada de capitales y consolida la estrategia de apertura económica del Gobierno.

Hoy 11:58

Manuel Adorni dio su primera conferencia como jefe de Gabinete y celebró el acuerdo con Estados Unidos. “Es una señal de que nuestro país está en el sendero correcto del crecimiento y del libre comercio”, sostuvo.

Según dijo Adorni, este acuerdo, que llevó siete meses de trabajo, “crea las condiciones necesarias para incrementar las inversiones de Estados Unidos en la Argentina”.

Y detalló que el acuerdo “incluye la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco”.